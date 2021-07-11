Портников пояснив, коли українська політика вийде зі стану безвиході
Головною проблемою політичної і виборчої систем України є люмпенізована частина патерналістські орієнтованих виборців з радянським мисленням "дорослих дітей"
Про це журналіст і громадський діяч Віталій Портников заявив в етері Еспресо.TV.
Саме цим людям, наголосив він, постійно потрібні нові, досі не бачені в політиці обличчя, від яких вони вимагають значно більше, ніж ті можуть дати. Й більше того, вважається, що саме така категорія політиків та політичних сил здатна втілити в життя фантастичні мрії згаданих виборців.
Звідси й постійні розчарування та падіння рейтингів лідерів та партій.
"Якщо б вдалося створити зараз якусь абсолютно нову постать, то ця нова постать виграла б у Зеленського в другому турі виборів із результатом 70 на 30. Зеленський програє будь-якому новому кандидату на виборах президента України нищівно, а партія "Слуга народу" зникне з політичної арени так, ніби її ніколи й не було. Але замість неї з'явиться партія "Народ без слуг", яку буде очолювати цей новий український лідер", - пояснив Віталій Портников в щотижневій аналітичній програмі "Суботній політклуб".
Припиниться подібне лише з часом, коли не залишиться радянського типу виборців, впевнений Портников.
"В такому стані безвиході, бо це політична безвихідь, Україна може існувати ще 20 років. До того часу, доки радянські і пострадянські покоління, які заточені на патерналізм, на відсутність власної ініціативи, на ставку на державу, яка має все робити. Ось до того часу, доки ці люди будуть більшістю наших виборців, в Україні немає ніякого реального політичного виходу. Коли з'являться нові люди? Через років 15-20. Це буде вже інший політичний процес. Важливого до нього дожити і утримати цю державу хай навіть з ось таким населенням", - зазначив Віталій Портников.
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