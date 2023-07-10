Портрет однорукого ветерана, авторство якого було невідоме 6 десятиліть, виявився ранньою роботою художника Гейнсборо
Портрет однорукого морського ветерана, який шість десятиліть перебував у темних сховищах як робота невідомого художника, був віднайдений і приписується видатному художнику 18-го століття Томасу Гейнсборо
Про це повідомило видання The Guardian.
Розпочато кампанію зі збору коштів, щоб зібрати 60 000 фунтів стерлінгів для проведення масштабних робіт з консервації картини та її рами перед тим, як її вивісять у Королівському будинку, що входить до складу Королівських музеїв Грінвіча (RMG), наступного року.
Стало відомо, що портрет капітана Фредеріка Корневолла без підпису був заповіданий RMG колекціонером Едвардом Пітером Джонсом у 1960 році. Хоча його приписували Гейнсборо, тодішній куратор RMG не був у цьому переконаний.
"У своїх нотатках він зазначив, що, хоча й простежується спорідненість з Гейнсборо, картина занадто груба, щоб бути його роботою", - говорить Кетрін Газзард, чинний куратор RMG. Вона вважає, що картина була негайно передана на зберігання, хоча цифрові записи RMG налічують лише 30 років.
Минулого року мистецтвознавець Г'ю Белсі, авторитетний фахівець з Гейнсборо, який намагався відстежити портрет, виявив, що він був заповіданий RMG. Він попросив показати його.
"Його запит потрапив до мене на стіл. Ми дістали картину зі сховища. Все склалося: вона мала всі візуальні ознаки стилю Гейнсборо в цей період", - розповідає Газзард.
Вона додала, що помилкова атрибуція була "повчальною історією". "Це нагадування про те, що ми повинні бути обережними у своїх судженнях, бути прискіпливими. Але ми радше схвильовані, ніж збентежені".
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