Про це дружина президента Олена Зеленська повідомила в telegram.

"Чи може "глянець" під час війни у своїй країні стояти осторонь, продовжуючи працювати, як і раніше, виключно з модною тематикою? Позиція Vogue Ukraine Edition – звісно ж, ні. Нині мета видання – не лише говорити про моду, але й створювати моду на українське у світі, і ця позиція мені надзвичайно імпонує", - зауважила вона.

Окрім цього, за її словами, нещодавно видання презентувало книгу "Сучасна українська проза та поезія". До неї увійшли нові твори 18 письменників і письменниць, написані українською та перекладені англійською мовою. Проілюструвала збірку фотографка й художниця українського походження Олена Ємчук.

"Це чудовий спосіб познайомити друзів чи колег за кордоном з українською культурою. Адже всі твори враховують сучасний контекст: частина з них написана до війни, решта – уже в розпал повномасштабного вторгнення. А ще це хороший варіант для тих, хто хоче відкрити для себе нових авторів у форматі коротких творів, щоб потім зануритися в чиюсь творчість глибше", - наголосила Зеленська.

Як зазначила перша леді, книга має й благодійну мету: частину коштів від продажу спрямують на реабілітацію жінок-військових, якими опікується ГО "Жіночий ветеранський рух".

"Українська література, безперечно, збагачує світову культуру. Тож, коли "глянець" зі світовим ім’ям дає їй майданчик для спілкування з читачами, це означає, що Україну чутимуть і розумітимуть іще більше людей", - підкреслила вона.

Також за словами Зеленської, "говорити зі світом мовою мистецтва навіть під час жорстокої, не нами спровокованої війни означає говорити мовою гуманізму. І це те, що кардинально відрізняє нас від нападника".