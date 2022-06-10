Португалія перемогла Чехію у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Португалії з рахунком 2:0. Чехія пропустила два м'ячі наприкінці першого тайму. Перемогу португальцям принесли Жоау Кансело та Гонсало Гуедеш.

Після 3-х матчів Португалія з 7 балами очолює групу B в елітному дивізіоні Ліги націй. Іспанія набрала 5 очок і йде другою. Чехія з 4 пунктами - третя.

Швейцарія поки не набрала жодного балу.

Ліга націй

3-й тур

9 червня

Дивізіон А

Португалія - Чехія 2:0

Голи: Кансело, 33, Гуедеш, 38

7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.

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