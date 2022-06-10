Португалія перемогла Чехію у Лізі націй
У 3-му турі Ліги націй збірна Португалії з футболу перемогла Чехію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Португалії з рахунком 2:0. Чехія пропустила два м'ячі наприкінці першого тайму. Перемогу португальцям принесли Жоау Кансело та Гонсало Гуедеш.
Після 3-х матчів Португалія з 7 балами очолює групу B в елітному дивізіоні Ліги націй. Іспанія набрала 5 очок і йде другою. Чехія з 4 пунктами - третя.
Швейцарія поки не набрала жодного балу.
Ліга націй
3-й тур
9 червня
Дивізіон А
Португалія - Чехія 2:0
Голи: Кансело, 33, Гуедеш, 38
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
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