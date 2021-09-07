Португалія розгромила Азербайджан у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився розгромною перемогою Португалії на виїзді. Гості забили Азербайджану три голи. Відзначились Бернардо Сілва, Діогу Жота та Андре Сілва.



Після 6-го туру відбору на ЧС-2022 збірна Португалії очолює таблицю. У них 13 очок у 5 матчах. Слідом йде Сербія, в якої 10 балів за 4 матчі. Азербайджан має лише один пункт і йде останнім.



ЧС-2022



Кваліфікація. 6-й тур



7 вересня



Група A



Азербайджан - Португалія 0:3



Голи: Б. Сілва, 26, А. Сілва, 31, Жота, 75

Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb