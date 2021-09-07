Португалія розгромила Азербайджан у відборі на ЧС-2022
У 6-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла Азербайджан
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився розгромною перемогою Португалії на виїзді. Гості забили Азербайджану три голи. Відзначились Бернардо Сілва, Діогу Жота та Андре Сілва.
Після 6-го туру відбору на ЧС-2022 збірна Португалії очолює таблицю. У них 13 очок у 5 матчах. Слідом йде Сербія, в якої 10 балів за 4 матчі. Азербайджан має лише один пункт і йде останнім.
ЧС-2022
Кваліфікація. 6-й тур
7 вересня
Група A
Азербайджан - Португалія 0:3
Голи: Б. Сілва, 26, А. Сілва, 31, Жота, 75
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
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