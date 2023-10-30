Порушення закону про мову в суспільстві є, але вони некритичні та несистемні, - Кремінь

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Хотів би наголосити, що 27 жовтня вперше за роки української незалежності, відповідно до змін до церковного календаря провели радіодиктант національної єдності відповідно до тих традицій відповідно до тих традицій, які в нас були з діда-прадіда - не 9 листопада, як це було раніше. Дуже важливо пояснити всім громадянам України, всім, хто солідаризується з нашою державою, хто тимчасово перебуває за межами нашої країни - це стосується й закордонних українців, що саме 27 жовтня ми пишемо цей диктант", - наголосив він.

Кремінь зазначив, що попередня статистика говорить, що кількість таких учасників неймовірна. Це стосується і молоді, і людей старшого покоління, хто не володіє досконало українською мовою, хто тільки робить перші кроки й це стосується у тому числі й закордонних громадян.

Читайте також: Знають не всі: які слова починаються на "и" в українській мові

"Хочу підтвердити, що напередодні цього ми провели загальнонаціональний круглий стіл з питань особливості імплементації мовного закону за участі голови Конституційного суду України Головатого, народних депутатів, представників різних міністерств, комітетів та громадських організацій, які на етапі написання законопроєкту і зараз активно допомагають нам із комунікативними складовими", - додав Уповноважений із захисту державної мови.

Окрім цього, Кремінь зауважив, що наразі, загалом закон про мову виконується.

"І виконується 30 стаття, 27 стаття, 21 стаття. Зрештою, чиновники, представники сфери освіти, сфери обслуговування, український сегмент Інтернету, соціальні мережі, охорона здоров'я, заклади освіти дотримується основної мовної конституції. Водночас хочу повідомити, що порушення є, але вони некритичні та несистемні", - наголосив він.