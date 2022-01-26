"Порушує демократичні стандарти та зобов'язання перед Радою Європи": Княжицький закликав не допустити запуску російськомовного каналу "Дом" на всю країну

Про це Княжицький написав у Facebook.



"Вже завтра, 27 січня, планують знищити реформу телерадіомовлення і запустити на всю країну мовлення державного російськомовного телеканалу "Дом". Для цього в законопроєкт 4487 "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" в другому читанні включено дві поправки 119 і 120, які не мають стосунку до проблематики цього законопроєкту. Ці поправки через зміни до законів про іномовлення і про ТБ й радіо зобов'язують безкоштовно транслювати російськомовний канал іномовлення "Дом", створений для мовлення на окуповані території, у складі так званої універсальної програмної послуги, тобто по всій Україні. Такі дії руйнують цілісне медійне законодавство й український медіапростір", - написав Княжицький.



Нардеп нагадав, що радянська практика державного мовлення всередині країни порушує демократичні стандарти та зобов'язання України перед Радою Європи, а також наголосив на неприйнятності "совково-ностальгійного" та провладного контенту каналу.



"По-перше, в демократичній Україні нема державного телебачення (крім іномовлення і парламентського каналу), є суспільне мовлення і комерційні канали. Відновлення радянської практики державного мовлення всередині країни є порушенням демократичних стандартів у галузі медіа і зобов'язань України перед Радою Європи. По-друге, мовне і медійне законодавство вимагає вести всередині країни мовлення українською мовою в обсязі не менше 75%, а для багатьох програм - 100%, а канал "Дом" є майже всуціль російськомовний. По-третє, контент телеканалу "Дом", який є сумішшю напівватних совково-ностальгійних програм та грубої агітації за владу, є відверто неприйнятним", - написав Княжицький.



Нардеп закликав громадськість і медіаспільноту виступити проти запуску мовлення каналу "Дом" по всій Україні.



"Незважаючи на публічні протести журналістів, редакторів, громадських організацій влада не відмовилася від своїх намірів. Зеленський розглядає канал "Дом" як пропагандистський рупор, що фінансується за рахунок платників податків, яким він промиватиме мізки. Я закликаю всіх, хто усвідомлює небезпеку таких дій, у тому числі - переселенців з Криму й Донбасу, заради яких нібито робиться ця афера, - публічно засудити наміри влади і зробити все можливе, щоб зірвати ці небезпечні плани. Підтримую заклик медіаруху до представництв міжнародних організацій в Україні звернути увагу на загрозливі дії влади. Ми не маємо цього допустити", - наголосив Княжицький.



Нагадаємо, 15 грудня, комітет Верховної Ради України з прав людини підтримав перетворення каналу "Дом" на всеукраїнський російськомовний ЗМІ.