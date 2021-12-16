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Комітет Ради підтримав перетворення каналу "Дом" на всеукраїнський російськомовний ЗМІ

16 грудня, 2021 четвер
12:00
Суспільство

У середу, 15 грудня, комітет Верховної Ради України з прав людини рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому проєкт змін до закону "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№4487) нардепа депутатської групи "За майбутнє" Дмитра Лубінця

Про це повідомляє у Facebook пресслужба комітету.

"В ході засідання члени Комітету розглянули низку законопроектів. Так, народні депутати України рекомендували Верховній Раді України ... проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб", реєстр. № 4487 від 11.12.2020 р., поданий народним депутатом України Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.


Видання "Детектор медіа" (спеціалізується на моніторингу ситуації щодо роботи ЗМІ в Україні - ред.) зазначає, що ухвалення законопроєкту дозволить росіськомовному каналу "Дом" потрапити до Універсальної програмної послуги, що безкоштовно надається по всій Україні. Наразі до Універсальної програмної послуги входять "Суспільне" та канал "Рада".

"Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто виходить у загальнонаціональний масштаб і зможе конкурувати з приватними телеканалами", - зазначає "Детектор медіа".

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Під час обговорення нардеп Дмитро Разумков заявив, що дане питання не є компетенцією комітету з прав людини, а його розгляд непрофільним комітетом є незаконним.

"З таким же успіхом комітет з прав людини може розглядати закон про державний бюджет", - сказав Разумков.

Проте головуючий заперечив таке твердження, пославшися на постанову Ради, в якій права і свободи тимчасово переміщених осіб віднесено до компетенції комітету з прав людини. За логікою кмітету Ради, оскілько внутрішньо переміщені особи проживають на всій території України, то призначені для них телепрограми мають поширюватися на всю територію держави.

Юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров у коментарі "Детектору медіа" заявив, що канал "Дом" уже порушує закон "Про іномовлення".

"Закон достатньо чіткий, у ньому прямо заборонялося мовлення на території України, крім окупованих територій. І його перформатування у внутрішній телеканал є порушенням низки законів "Про телебачення і радіомовлення", "Про забезпечення функціонування української мови як державної", "Про іномовлення", - сказав Сафаров.

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За даними джерел видання "Бабель" в Офісі президента України, канал "Рада" від влади куруватиме ексзаступник голови ОПУ Юрій Костюк.

Телеканал "Дом" запустили в березні 2020 року для мовлення на тимчасово окуповані Росією території. Метою створення каналу заявлене "об'єктивне інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнє повернення до українського порядку денного".

Проте, за даними "Української правди", сигнал каналу "Дом" ледь доходить до окупованого Луганська. Канал можна дивитися на вільних територіях України через супутник та в інтернеті. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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