Державний телеканал “Дом” показав карту з “російським" Кримом
Державний канал “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії. Телеканал заявив про службову перевірку
Про це в Telegram повідомив нардеп “ЄС” Олексій Гончаренко та журналіст Тарас Березовець у Facebook.
“На телеканалі "ДОМ" публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський”, - написав Гончаренко.
Журналіст Березовець також помітив карту з окупованим Кримом у складі РФ на ТБ та наголосив, що телеканал обходиться платникам податків України в 1 млн грн в день.
“Тим часом, на українському державному телеканалі “Дом” Крим позначили частиною РФ. Нагадую, канал “Дом” обходиться платникам податків України в 1 млн грн в день. Це далеко не перший скандал з каналом, очолюваного Олексієм Мацука”, - зауважив Березовець.
У свою чергу, на телеканалі відреагували на ситуацію з картою.
“У зв’язку з ситуацією щодо повідомлень про графічне зображення в ефірі телеканалу "Дом", де присутня карта Росії з Кримом. Проєкт "Русский дневник" має графічну заставку з картою РФ, але без зображення окупованого півострова. Разом із тим, в одному з випусків раптово з’являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу”, - йдеться в повідомленні.
Як наголошує телеканал, всі попередні планові випуски проєкту "Русский дневник" “мають затверджену каналом графічну заставку — карта Росії без Криму. Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються Службою внутрішньої безпеки”.
Також канал проводить службову перевірку “через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків — невідомо”.
Всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов'язків. Попередньо винний встановлений.
“Крим — це Україна, і канал "Дом" робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій та провокацій. Публічно звертаємось до Служба безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування”, - додає пресслужба телеканалу.
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