Телеканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом: Нацрада оголосила попередження

Про це повідомили у пресслужбі Нацради 30 вересня.

"На засіданні 30 вересня Національна рада визнала, що телеканал "ДОМ" (ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", м. Київ) порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Автономна Республіка Крим та місто Севастополь позначені як території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

До телеканалу застосовано санкцію "оголошення попередження" за статтею про поширення необ’єктивної інформації.

Як зазначається, карта РФ з окупованим Кримом була продемонстрована 5 липня 2021 року на початку та наприкінці програми "Русский дневник".

"Трансляція мапи, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу "Дом" так, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді зауважили, що телеканал того ж дня попросив в аудиторії вибачення. Після цього провели службову перевірку, інцидент кваліфікували як службову недбалість співробітників.

Як повідомляється, програма "Русский дневник" транслювалася на телеканалі "Дом" у повторі, тож працівники могли перевірити об’єктивність інформації, проте компанія допустила повторну трансляцію запису програми із правопорушенням.

У зв’язку з цим компанія визнана порушником закону України "Про телебачення і радіомовлення", зокрема вона не виконала обов’язок мовників щодо поширення об’єктивної інформації та не дотрималася законодавства України і вимог ліцензії.

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