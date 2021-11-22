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Журналісти каналу "Дом" отримували вказівки хвалити Зеленського, - УП

22 листопада, 2021 понедiлок
13:49
Суспільство Володимир Зеленський в Трускавці. 2 жовтня 2021 року

Журналісти телеканалу "Дом", який створили для мовлення на тимчасово окуповані території України, отримували негласні вказівки згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти, а також висвітлювати позицію влади

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на експредставників каналу “Дом”.

"Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини, передавала вказівки з написання новин від Офісу президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах", - пише "Українська правда".

Видання додає, що "вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором. Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але, запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", але ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури".

Про відсутність цензури на "Домі" УП також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности". 

"Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог", - зазначає видання.

Журналісти додали, що періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах стало призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу - до цього він опікувався напрямком Сходу. Він пішов з каналу на початку листопада.

"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна ?". І він казав, що так", - сказала колишня працівниця. 

Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко у коментарі УП сказав, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став "державним російськомовним телеканалом". 

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цензура
журналісти
скандал
Володимир Зеленський
телеканал
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