"Мільярди на пропаганду Зеленського": Княжицький заявив, що держканали "Дом" і "Рада" перетворюють на однопартійні рупори "слуг"

Про це Княжицький написав у Facebook.



"Мільярди на державні телеканали заради пропаганди себе починає витрачати влада Зеленського. Канал іномовлення "Дом" і канал, який транслює сесію Ради, перетворюють на однопартійні рупори "слуг", де працюватимуть проросійські у минулому пропагандисти, щоб хоч трошки вберегти Зеленського при владі. Показ каналів кабельними мережами роблять обов'язковим", - написав Княжицький.



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Нардеп наголосив, що державне телебачення не притаманне демократичним країнам.



"У жодній демократії державних каналів немає. Громадяни дивляться незалежне суспільне мовлення і вільне комерційне телебачення. Це називається дуальною системою. Парламентські канали просто транслюють засідання у деяких кабельних мережах, а канали іномовлення створюються для пропаганди досягнень держави за кордоном і не поширюються у самій країні. А наш колективний Гогі з російським паспортом, без освіти, який не знає державної мови, наш колективний Шаріков тримається за владу зубами і хоче тут авторитаризм будувати за кошти громадян. Як казав духовний предтеча Валодимира Олександровича і "слуг" Микола Янович: "Да, пашлі ви..."