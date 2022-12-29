Поширювали координати місць дислокації ЗСУ: судитимуть двох мешканців Слов'янська
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року двоє громадян збирали дані про місця розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ у м. Слов’янську
Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.
Відомо, що чоловік уточнював інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи додатки та месенджер, надсилала відомості на телефон російського мобільного оператора.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури стосовно обох скеровано до суду обвинувальні акти за фактами поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у дописі.
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