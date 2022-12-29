Поширювали координати місць дислокації ЗСУ: судитимуть двох мешканців Слов'янська

Про це стало відомо з telegram-каналу Офісу Генерального прокурора.

Відомо, що чоловік уточнював інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи додатки та месенджер, надсилала відомості на телефон російського мобільного оператора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури стосовно обох скеровано до суду обвинувальні акти за фактами поширення інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у дописі.

23 грудня Служба безпеки затримала колаборанта, який навів ракетний удар по школі та лікарні Лимана.

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