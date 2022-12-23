Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.

Зазначається, що під час стабілізаційних заходів на Донеччині Служба безпеки викрила чергового поплічника окупантів. Чоловік збирав розвіддані про рух та дислокацію воїнів ЗСУ в регіоні, а також передавав росіянам координати критичної й цивільної інфраструктури Лимана.

"За наводкою цього зловмисника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні",- мовиться в повідомленні.

У СБУ додають, що після передачі координат та ворожої атаки чоловік займався фото-, відеофіксацією місць ураження і відправляв "звіт" російським кураторам через анонімні месенджери.

Коригувальника ворожого вогню затримали під час передачі розвідувальної інформації.

"За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в регіоні",- звітували в СБУ

Чоловікові повідомили про підозру за статтею 114-2 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупаційні війська зруйнували понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську. Найбільше постраждав приватний сектор.

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