Служба безпеки затримала колаборанта, який навів ракетний удар по школі та лікарні Лимана
Під час стабілізаційних заходів на Донеччині СБУ викрила поплічника військових РФ, чоловік збирав розвіддані про ЗСУ та надав окупантам координати школи та лікарні Лиману
Про це поінформувала пресслужба СБУ в телеграмі.
Зазначається, що під час стабілізаційних заходів на Донеччині Служба безпеки викрила чергового поплічника окупантів. Чоловік збирав розвіддані про рух та дислокацію воїнів ЗСУ в регіоні, а також передавав росіянам координати критичної й цивільної інфраструктури Лимана.
"За наводкою цього зловмисника російські загарбники здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні",- мовиться в повідомленні.
У СБУ додають, що після передачі координат та ворожої атаки чоловік займався фото-, відеофіксацією місць ураження і відправляв "звіт" російським кураторам через анонімні месенджери.
Коригувальника ворожого вогню затримали під час передачі розвідувальної інформації.
"За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в регіоні",- звітували в СБУ
Чоловікові повідомили про підозру за статтею 114-2 ч. 3 Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська зруйнували понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську. Найбільше постраждав приватний сектор.
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