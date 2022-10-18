У Лимані та Святогірську знищено понад 90% будинків від дій окупантів
Російські окупаційні війська зруйнували понад 90% житлових будинків в Лимані та Святогірську. Найбільше постраждав приватний сектор
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.
Наразі тривають відновлювальні роботи, після того, як українські війська деокупували ці території.
За словами Кириленка, понад на 90% зруйновано житловий сектор у Святогірську та Лимані. Особливо постраждали приватні будинки.
"Представники влади щодня перебувають у деокупованих населених пунктах, аби контролювати відновлювальні роботи. На сьогодні оцінюється ситуація, щоб з'ясувати, як ці громади увійдуть у зимовий період", - сказав очільник області.
- На ранок 18 жовтня у Краматорському районі Донеччини загалом ексгумували тіла 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця. Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. А в деокупованому Лимані на Донеччині поліцейські ексгумували тіла п'ятьох дітей, які загинули внаслідок російських обстрілів.
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