Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.

Наразі тривають відновлювальні роботи, після того, як українські війська деокупували ці території.

За словами Кириленка, понад на 90% зруйновано житловий сектор у Святогірську та Лимані. Особливо постраждали приватні будинки.

"Представники влади щодня перебувають у деокупованих населених пунктах, аби контролювати відновлювальні роботи. На сьогодні оцінюється ситуація, щоб з'ясувати, як ці громади увійдуть у зимовий період", - сказав очільник області.

На ранок 18 жовтня у Краматорському районі Донеччини загалом ексгумували тіла 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця. Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. А в деокупованому Лимані на Донеччині поліцейські ексгумували тіла п'ятьох дітей, які загинули внаслідок російських обстрілів.

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