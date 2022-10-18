Про це повідомили у Нацполіції.

Тіла чотирьох дітей слідчі виявили в масовому похованні на цвинтарі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі.

Зі стихійних могил поліцейські дістали тіла дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, а також хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат – сестрички.

За попередніми даними, всі діти загинули від осколкових поранень унаслідок російських обстрілів. Після судово-медичної експертизи тіла перепоховають.

Слідчі дії в Лимані – на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини – тривають два тижні тривають. Також правоохоронці вилучають тіла із захоронень у дворах і на городах. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих.

На ранок 18 жовтня у Краматорському районі Донеччини загалом ексгумували тіла 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.

Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено.