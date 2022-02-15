Поширював антиукраїнські фейки й організовував проплачені протести: СБУ викрила проросійського агітатора
СБУ затримала українського "журналіста", який на замовлення РФ поширював фейки про зовнішнє управління Україною, обстріли ЗСУ мирного населення в ООС і організовував проросійські мітинги
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За інформацією слідства, зловмисник називав себе "журналістом" і "лідером думок", співпрацював з РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату - через заборонені електронні гаманці. Агітатор регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений телеґрам-канал.
Спочатку йому давали завдання нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою громадян, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.
Чоловік неодноразово виступав у етерах російських і українських телеканалів, які зараз перебувають під санкціями, та просував тези про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, звинувачував ЗСУ в обстрілах мирного населення. Ті ж фейки "журналіст" проштовхував через рейтингові телеґрам-канали, на що йому окремо виділяли гроші.
Слідство встановило, що зловмисник регулярно зустрічався за кордоном з кураторами й обговорював деталі "інформкампаній", отримував готівку для фінансування злочинних акцій.
Згодом він став дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці, для яких наймав людей, котрі вдавали невдоволення чинною владою.
Останнім завданням агітатора було розпочати збір підписів за імпічмент президента Володимира Зеленського. За гроші чоловік погодився підробити понад мільйон підписів, нібито від імені українців.
Співробітники СБУ затримали зловмисника. під час обшуків у нього виявили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-носії та накопичувачі, дані з яких підтверджують злочинну діяльність. Чоловіку повідомили йому про підозру в межах провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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