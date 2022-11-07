Поширював дезінформацію та заперечував причетність РФ до знищення інфраструктури. У Запоріжжі затримали блогера телеграм-каналу Шарія

Про це інформує Служба безпеки України.

У Запоріжжі затримали агента, який передавав російським окупантам інформацію про наслідки ракетних ударів по місту. Зловмисник поширював матеріал, де заперечував причетність РФ до знищення цивільної та критичної інфраструктури України. На своїй платформі блогер оприлюднював фото та відео з власними коментарями та описом подій.

"За оперативними даними, відомості з інформресурсу "підхоплювали" представники спецслужб РФ для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону. Крім того, "сюжети" блогера активно використовував прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного Телеграм-каналу і проведення інформаційно-підривної діяльності проти України", - розповідають правоохоронці.

Також завдяки медіафайлам блогера російська армія на південному напрямку коригувала вогонь по регіону.

Його затримали під час чергової спроби поширити інформацію. Докази знайшли у телефоні.

Наразі вирішується питання щодо притягнення псевдоблогера до кримінальної відповідальності. Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

СБУ на Донеччині встановила місцеперебування і затримала ще одного агента спецслужб РФ, який проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні.

До 15 років за ґратами засудили 7 бойовиків терористичної "ДНР", які воювали у лавах армії РФ.

СБУ затримала на Одещині колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак". Бойовик, який на власному "прикладі" популяризував терористичні угруповання, сподівався на Одещині "залягти на дно".

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