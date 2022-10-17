Про це Резніков написав у twitter.

За його словами, світ повинен об'єднатися, аби відбити атаки РФ та Ірану і перемогти зло.

"Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть. Shahed-136 — лише один із їхніх інструментів, поряд із "Калібром", "Іскандером", ракетами "Х", дронами Mojaher-6, ракетами Fateh-110 та Zolfaghar. Демократії повинні об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло", - закликав Резніков.

16 жовтня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія, ймовірно, уклала з Іраном контракт на постачання безпілотників Arash-2, що перевершують за параметрами Shahed-136, які росіяни вже використовують проти України.

Washington Post стверджує, що Москва домовилася з Тегераном про купівлю балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfagha.

17 жовтня у Києві внаслідок атаки дронами-камікадзе росіяни поцілили в житловий будинок, загинуло троє людей.

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