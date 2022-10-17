"Поширюють терор і смерть": Резніков закликав світ об'єднатися проти Росії та Ірану
Міністр оборони Олексій Резніков закликав цивілізований світ об'єднатися проти Росії та Ірану, який постачає їй зброю для війни проти України
Про це Резніков написав у twitter.
За його словами, світ повинен об'єднатися, аби відбити атаки РФ та Ірану і перемогти зло.
"Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть. Shahed-136 — лише один із їхніх інструментів, поряд із "Калібром", "Іскандером", ракетами "Х", дронами Mojaher-6, ракетами Fateh-110 та Zolfaghar. Демократії повинні об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло", - закликав Резніков.
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