Пошкоджений Кримський міст значно послабить логістику для угруповання військ РФ на Півдні України, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник вважає, що через пошкодження Кримського мосту, логістична ситуація для військ РФ на Півдні буде погіршуватись
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Пошкодження Кримського мосту значно послабить логістику для всього угруповання російських військ на Півдні України. Оскільки головна техніка та боєприпаси перевозяться воєнними ешелонами. Ешелони можуть мати вагу в межах одного вагону понад 40 тонн. Уявляємо ешелон з 30 вагонів і от одного дня для росіян все це зупинилось. Адже залізничне полотно на Кримському мосту пошкоджене", - пояснив Черник.
Експерт переконаний, що росіяни не зможуть організувати логістику для своїх військ літаками.
"Росіяни не зможуть перекидати техніку та ресурси літаками. Один Іл-76 може перевозити до 40 тонн вантажу, а це лише один танк. Тому дійсно зашморг для російського угруповання на Півдні України затягується. І я говорю про весь Південь України. Проте станом на зараз ситуація для російських військ не настільки критична, щоб ми могли говорити про деокупацію наших територій в осяжній перспективі", - додав він.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.
- 9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.
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