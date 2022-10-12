Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Пошкодження Кримського мосту значно послабить логістику для всього угруповання російських військ на Півдні України. Оскільки головна техніка та боєприпаси перевозяться воєнними ешелонами. Ешелони можуть мати вагу в межах одного вагону понад 40 тонн. Уявляємо ешелон з 30 вагонів і от одного дня для росіян все це зупинилось. Адже залізничне полотно на Кримському мосту пошкоджене", - пояснив Черник.

Експерт переконаний, що росіяни не зможуть організувати логістику для своїх військ літаками.

"Росіяни не зможуть перекидати техніку та ресурси літаками. Один Іл-76 може перевозити до 40 тонн вантажу, а це лише один танк. Тому дійсно зашморг для російського угруповання на Півдні України затягується. І я говорю про весь Південь України. Проте станом на зараз ситуація для російських військ не настільки критична, щоб ми могли говорити про деокупацію наших територій в осяжній перспективі", - додав він.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.

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