Пошкоджено школу та дитячий садок: росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини
Російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Там зазначили, що ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.
"Під ворожим вогнем опинилися 6 громад. Внаслідок обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник, розбиті вулиці та городи, пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.
Серед постраждалих 68-річна жінка, яка отримала осколкові поранення та перебуває у лікарні.
Вогонь вівся зі сторони населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-дар’їно та Свердліково.
- Нагадаємо, протягом дня на Сумщині електрику вимикатимуть без попередження
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