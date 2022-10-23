Пошкоджено школу та дитячий садок: росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Там зазначили, що ворог наніс вогневе ураження із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

"Під ворожим вогнем опинилися 6 громад. Внаслідок обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджено школу, дитячий садок, сільраду, водонапірну вежу, пам’ятник, розбиті вулиці та городи, пошкоджено 2 житлових будинки, лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих 68-річна жінка, яка отримала осколкові поранення та перебуває у лікарні.

Вогонь вівся зі сторони населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-дар’їно та Свердліково.

Нагадаємо, протягом дня на Сумщині електрику вимикатимуть без попередження

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb