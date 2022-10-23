Протягом дня на Сумщині електрику вимикатимуть без попередження
Станом на 9:30 на Сумщині немає аварійних відключень, однак впродовж дня відключення можуть бути без попереджень
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Енергетики попереджають: протягом дня будуть вимикати без попереджень заздалегідь. Підготуйтесь до цього, будь ласка: зарядіть гаджети, приготуйте їжу, тощо. Також пам'ятаємо: наше відповідальне споживання та економія - зменшують ризики відключення електроенергії для всіх!", - написав Живицький.
- Нагадаємо, вчора 22 жовтня, повідомлялося, що внаслідок масованих ударів РФ півтора мільйона абонентів України залишилось без світла
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