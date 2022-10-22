Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українська енергосистема дуже стійка, де працюють професійні енергетики. Але сьогодні був масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Кіровоградщини, Сумщини, Волині, Хмельниччини, Одещини, Рівненщини. Внаслідок ракетних ударів з боку РФ залишилось десь півтора мільйона абонентів без електроенергії", - зауважив Плачков.

За словами ексміністра, на Хмельниччині залишилось без світла десь 650 тисяч, на Миколаївщині - 200 тисяч, на Черкащині - 250 тисяч абонентів.

"Підкреслюю, це був масований удар по підстанціях, по лініях електропередачі. І це агонія режиму Путіна, і це останнє, що вони можуть зробити", - наголосив Плачков.