Пошук вразливостей: Мonobank пропонує 1 млн грн за злам його застосунку

Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.

"Є така світова практика - bug bounty program - це пропозиція бізнесу для розробників, що дає можливість отримати компенсацію за повідомлення про помилки в продукті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкурс триватиме з 17 листопада 2023 року до 1 грудня 2023 року включно. Загальний призовий фонд - 1 мільйон гривень. Для участі потрібно реєструватися за онлайн-формою Google Forms за посиланням до 30.11 включно.

Мета конкурсу - підвищити захищеність застосунку monobank.