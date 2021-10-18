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"Посилення децентралізації": Кличко пообіцяв ініціювати створення у Києві районних рад

18 жовтня, 2021 понедiлок
16:07
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко ініціює створення районних рад у столиці

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я ініціюю розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві. Нагадаю, районні ради у киян забрав режим Януковича у 2010 році, і до сьогодні базове місцеве самоврядування в Києві не було повернуто. Сьогодні політики та посадовці найвищого рівня намагаються контролювати Київ, хоча це мають робити кияни. Саме тому повернення до районних рад - це посилення децентралізації, яку згортають останнім часом, і європейський шлях розвитку столиці", - зауважив Кличко.

Він вважає, що депутати районних рад зможуть краще представляти інтереси киян, сприятимуть посиленню прозорості використання бюджетних коштів.

"По-перше, Київ занадто велике місто, щоб кияни могли особисто знати свого депутата, скаржитись та доносити ідеї. Депутати районних рад будуть на постійному зв’язку зі своїми сусідами, зможуть більш оперативно реагувати на їхні проблеми. По-друге, більше представництва - більше прозорості. Запровадження районних рад дозволить киянам розуміти на що і як витрачаються бюджет в їх районі, та впливати на це", - написав мер.

Кличко зазначив, що створення районних рад не буде тягарем для столичного бюджету, адже депутати працюватимуть на громадських засадах.

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Віталій Кличко
Київ
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районні ради
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