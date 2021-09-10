Посилення карантину в Україні: МОЗ просить Кабмін зібратися на позачергове засідання

Про це завив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що наразі МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін в адаптивний карантин.

"Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - наголосив Ляшко.

Так, після того, як її схвалить Кабмін, постанова набере чинності через сім днів.

"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а червоний буде встановлюватися для певної конкретної області", - сказав Ляшко.

Раніше, в МОЗ повідомляли, що Україну можуть перевести в "жовту" зону карантину з 13 вересня.

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