Посилення карантину в Україні: МОЗ просить Кабмін зібратися на позачергове засідання
Міністерство охорони здоров'я проситиме Кабінет міністрів зібратися на позачергове засідання, аби розглянути питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин
Про це завив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
Він зазначив, що наразі МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін в адаптивний карантин.
"Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - наголосив Ляшко.
Так, після того, як її схвалить Кабмін, постанова набере чинності через сім днів.
"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а червоний буде встановлюватися для певної конкретної області", - сказав Ляшко.
- Раніше, в МОЗ повідомляли, що Україну можуть перевести в "жовту" зону карантину з 13 вересня.
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