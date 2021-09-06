Ляшко: Україна може перейти в "жовту" зону карантину з 13 вересня

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з "зеленої" в "жовту" зону.

"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - наголосив Ляшко.

Проте у жодному з регіонів України немає підстав для введення "червоної" зони адаптивного карантину.



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"У нас адаптивний карантин передбачає, що ми з "зеленого" рівня виходимо відразу на "жовтий" на території відразу всієї країни. Надалі, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ - десь буде "жовтий", десь "помаранчевий", а в деяких регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Наразі підстав для запровадження "червоного" рівня немає в жодному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на "жовтий", - повідомив очільник МОЗ.

За словами Ляшка, на "жовтому" рівні додаткових обмежень щодо курсування громадського транспорту не буде.

Нагадаємо, за добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 62).

Станом на 6 вересня у Львівській і Луганській областях три дні поспіль перевищені показники госпіталізацій з коронавірусом.

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