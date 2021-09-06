У двох областях України три дні поспіль перевищені показники COVID-госпіталізацій
Станом на 6 вересня у Львівській і Луганській областях три дні поспіль перевищені показники госпіталізацій з коронавірусом
Про це свідчать дані МОЗ.
Так, в Луганській області три дні поспіль спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом.
За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9-97,2% (при нормі 50%).
Крім того, Львівська область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику.
Наразі динаміка COVID-госпіталізацій на Львівщині становить 66,3%, раніше ж складала 58,-53,8% (при нормі 50%).
Також показник динаміки госпіталізацій не в межах норми на Рівненщині. Він зупинився на позначці 54,4%, хоча попередньо відповідав "зеленій" зоні, становивши 48,5%.
Наразі всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину.
- Нагадаємо, за добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 62).
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