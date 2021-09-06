У двох областях України три дні поспіль перевищені показники COVID-госпіталізацій

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, в Луганській області три дні поспіль спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9-97,2% (при нормі 50%).

Крім того, Львівська область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику.

Наразі динаміка COVID-госпіталізацій на Львівщині становить 66,3%, раніше ж складала 58,-53,8% (при нормі 50%).

Також показник динаміки госпіталізацій не в межах норми на Рівненщині. Він зупинився на позначці 54,4%, хоча попередньо відповідав "зеленій" зоні, становивши 48,5%.

Наразі всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину.



Нагадаємо, за добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей – 62).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb