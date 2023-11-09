Посилюємо відносини з Глобальним Півднем: Зеленський говорив з лідерами Індонезії та Парагваю

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Говорив сьогодні з президентом Індонезії – до речі, саме там була вперше представлена наша Формула миру рік тому, на саміті "двадцятки". Я поінформував зараз пана президента про досягнуті нами результати в залученні світової більшості до Формули миру. Сподіваюся, Індонезія стане частиною цієї глобальної роботи", - йдеться у зверненні.

Також обговорили й питання глобальної продовольчої безпеки – морські експортні коридори України:

"Це один із найбільших успіхів України – очищення нашого моря від російських військових кораблів. Це дає більше безпеки, і не лише нам, а й усьому світу. Я вдячний усім нашим воїнам, усім працівникам портів, кожному й кожній, хто допомагає, за те, що Чорне море залишається живим морем для глобальних відносин, а не зоною російського терору".

Звичайно, тема страждань людей на Близькому Сході була однією з основних у нашій розмові із Президентом Індонезії. Дуже важливо, щоб якнайбільше мирних людей були захищені і щоб із цієї війни, яка триває зараз на Близькому Сході, не почався повномасштабний обвал міжнародної стабільності. Безпека та мир потрібні всім.

"Говорив і з паном президентом Парагваю – увага України до Латинської Америки й Латинської Америки до нашої держави має лише збільшуватися. Це правильно, щоб країни Латинської Америки були залучені до вирішення глобальних справ, до захисту людських прав та суверенітету націй.

Серед усього того, що ми обговорили сьогодні з президентом Парагваю, відзначу наші дипломатичні зусилля щодо Формули миру, нашу спільну роботу на міжнародних майданчиках. Я вдячний за підтримку України", - зазначив Зеленський.

Також очільник України висловив подяку Азербайджану:

"Перед зимою, як ми й домовлялися з паном Президентом Алієвим, є відповідна допомога нашій енергетиці. Ми розуміємо, що цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік. Ми готуємось. І підтримка України, наших людей, нашої енергетики є критично важливою".