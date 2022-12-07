Посилюють терор: у Запорізькій області окупанти розстріляли мирних мешканці

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у комендатурі Василівки мешканці Мелітополя стали свідками пострілів російських військових у мирних людей.

"Мелітополь має сакральне значення для окупантів. Аби зламати опір, загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців. Мелітопольців піддають тортурам – щоб вибити зізнання в неіснуючих злочинах.

Майно грабують – прикриваються при цьому нібито виявленими "схронами диверсантів", куди окупанти самі ж і підкидають форму і навіть посвідчення військовослужбовців ЗСУ", – сказав Федоров.

Крім того, мирне населення викрадають для риття окопів. Відбувається ще безліч злочинів рашистів, про які стане відомо після деокупації.

Попри погрози і катування, мешканці Меліотополя чинять опір, зазначив мер міста. Через це "колаборанти ходять в страху, пам'ятники "новим героям" кадебістам Судоплатову та Бояринову облиті фарбою, синьо-жовті листівки постійно з'являються в місті".

Російська армія обстріляла точку видачі гуманітарної допомоги в Ямполі Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше троє людей.

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