Посилюють терор: у Запорізькій області окупанти розстріляли мирних мешканці
Виїхати з окупації складно та небезпечно. Російські загарбники вбивають мирних мешканців
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, у комендатурі Василівки мешканці Мелітополя стали свідками пострілів російських військових у мирних людей.
"Мелітополь має сакральне значення для окупантів. Аби зламати опір, загарбники посилюють тиск на місцевих мешканців. Мелітопольців піддають тортурам – щоб вибити зізнання в неіснуючих злочинах.
Майно грабують – прикриваються при цьому нібито виявленими "схронами диверсантів", куди окупанти самі ж і підкидають форму і навіть посвідчення військовослужбовців ЗСУ", – сказав Федоров.
Крім того, мирне населення викрадають для риття окопів. Відбувається ще безліч злочинів рашистів, про які стане відомо після деокупації.
Попри погрози і катування, мешканці Меліотополя чинять опір, зазначив мер міста. Через це "колаборанти ходять в страху, пам'ятники "новим героям" кадебістам Судоплатову та Бояринову облиті фарбою, синьо-жовті листівки постійно з'являються в місті".
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