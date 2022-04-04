Посівну неможливо провести на площі 3,5 млн га сільгоспземель – глава Мінагро

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, йдеться у релізі на сайті міністерства.



"Сьогодні через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель. Відповідно скорочуються й обсяги майбутніх виручених коштів", - сказав Микола Сольський.

Відтак, держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед більш дорогі на світовому ринку культури, а саме: соняшник, ріпак та сою.

"Звісно, фермер сьогодні обирає на свій розсуд, що сіяти. Але держава та всі учасники ринку між собою в контакті", - сказав Сольский.



У Мінагро визнають прогнозований дефіцит пального у розпал посівної.

"Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено", – запевнив міністр.

Найбільшим викликом, як зазначив Міністр, залишається питання експорту зерна з країни.