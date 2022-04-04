Посівну неможливо провести на площі 3,5 млн га сільгоспземель – глава Мінагро
Щоб компенсувати втрати від неможливості засіяти 3,5 млн га земель цього року, Мінагро радить аграріям сіяти соняшник, ріпак та сою
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, йдеться у релізі на сайті міністерства.
"Сьогодні через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель. Відповідно скорочуються й обсяги майбутніх виручених коштів", - сказав Микола Сольський.
Відтак, держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед більш дорогі на світовому ринку культури, а саме: соняшник, ріпак та сою.
"Звісно, фермер сьогодні обирає на свій розсуд, що сіяти. Але держава та всі учасники ринку між собою в контакті", - сказав Сольский.
У Мінагро визнають прогнозований дефіцит пального у розпал посівної.
"Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено", – запевнив міністр.
Найбільшим викликом, як зазначив Міністр, залишається питання експорту зерна з країни.
- Нагадаємо, посівна почалась у 21 області, хоча на цей час торік в Україні посів розпочинали 15 областей.
- 31 березня глава уряду звітував про початок посівних робіт в Україні
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