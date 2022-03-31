Посівна розпочалася вже у 20 областях України, – Шмигаль
Станом на 31 березня вже у 20 областях України розпочалася посівна кампанія. У цей час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Вже у 20 областях України почалася посівна. Це дійсно позитивна новина, адже на цей же час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах", – заявив він.
Шмигаль додав, що влада має обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року.
"Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі", – зауважив глава уряду.
- Алекс Ліссітса, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки розповідав, що посівна в Україні буде проведена на 50 відсотків, хліба вистачить для внутрішнього споживання, проблеми з експортом в аграрному та харчовому секторі, світовий голод може завдавати втрат населенню, 800 мільйонів людей залежать від українських харчових продуктів.
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