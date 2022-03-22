Світу загрожує голод, Україна буде з хлібом - провідний фахівець агробізнесу
Посівна в Україні буде проведена на 50 відсотків, хліба вистачить для внутрішнього споживання, проблеми з експортом в аграрному та харчовому секторі, світовий голод може завдавати втрат населенню, 800 мільйонів людей залежать від українських харчових продуктів
Алекс Ліссітса, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» пояснив ситуацію з посівної в Україні цього року та проблематикою експорту українських харчових продуктів в етері телеканалу Еспресо.TV.
Провідний фахівець аграрного сектору прокоментував обсяг посівної цього року: «Посівну ми вже десь починаємо; Одеська область вже пішла в поля, частково Миколаївська область, тому я думаю, посівну ми проведемо 50 відсотків точно. Захід нашої держави проведе у повному обсязі. Також у повному обсязі зможуть провести посівну Вінницька, частково Полтавська, Черкаська області. Тому, якщо мова йде чи буде Україна з хлібом, то точне буде з хлібом. Нам вистачить для внутрішнього споживання».
«З експортом будуть проблеми. Ми звертаємося до всіх європейців, американців і говоримо, що Україна цього року точно не зможе поставити на світові ринки 50 млн тонн зернових, точно не зможемо поставити ті обсяги олії і інших культур.
І як ми бачимо, зараз пішла проблематика і починає бути очевидною для багатьох європейців. Адже у Німеччині з прилавків магазинів зникла олія, німецькі виробники зараз подумали, що у них закінчується гірчиця. Насіння гірчиці поставлялося з України й через 3-4 місяці німецькі сосиски не зможуть бути намазані українською гірчицею.
А потім будуть проблеми з медом і так далі» - зауважив Алекс Ліссітса.
Президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» зазначив: «Перелік проблем і роль України у цьому продуктовому ланцюжку багатьма споживачами недооцінювалася. Якщо Україна до Європейського Союзу експортувала 8 млн тонн кукурудзи, то відповідно, якщо ця кукурудза не дійде, то не буде м’яса у данських фермерів чи іспанського хамону. Ми апелюємо до європейців, нарешті зрозуміти, що для України терміново важливо призупинити війну відсіятися, зібрати врожай і нагодувати світ».
«Якщо зараз не зупинити війну, то світовий голод завдасть втрат населенню, зараз під питанням знаходиться близько 800 млн людей, які залежать в тому числі й від українських харчових продуктів. Ми говоримо про голод в певних країнах, особливо, це північ Африки, Єгипет, Лівія, Ближній Схід, Бангладеш. Я думаю, що цей голод почнеться ближче до літа, коли запаси закінчаться» - поділився своїми думками Алекс Ліссітса.
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