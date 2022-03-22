Світу загрожує голод, Україна буде з хлібом - провідний фахівець агробізнесу

Алекс Ліссітса, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» пояснив ситуацію з посівної в Україні цього року та проблематикою експорту українських харчових продуктів в етері телеканалу Еспресо.TV.



Провідний фахівець аграрного сектору прокоментував обсяг посівної цього року: «Посівну ми вже десь починаємо; Одеська область вже пішла в поля, частково Миколаївська область, тому я думаю, посівну ми проведемо 50 відсотків точно. Захід нашої держави проведе у повному обсязі. Також у повному обсязі зможуть провести посівну Вінницька, частково Полтавська, Черкаська області. Тому, якщо мова йде чи буде Україна з хлібом, то точне буде з хлібом. Нам вистачить для внутрішнього споживання».



«З експортом будуть проблеми. Ми звертаємося до всіх європейців, американців і говоримо, що Україна цього року точно не зможе поставити на світові ринки 50 млн тонн зернових, точно не зможемо поставити ті обсяги олії і інших культур.

І як ми бачимо, зараз пішла проблематика і починає бути очевидною для багатьох європейців. Адже у Німеччині з прилавків магазинів зникла олія, німецькі виробники зараз подумали, що у них закінчується гірчиця. Насіння гірчиці поставлялося з України й через 3-4 місяці німецькі сосиски не зможуть бути намазані українською гірчицею.

А потім будуть проблеми з медом і так далі» - зауважив Алекс Ліссітса.



Президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» зазначив: «Перелік проблем і роль України у цьому продуктовому ланцюжку багатьма споживачами недооцінювалася. Якщо Україна до Європейського Союзу експортувала 8 млн тонн кукурудзи, то відповідно, якщо ця кукурудза не дійде, то не буде м’яса у данських фермерів чи іспанського хамону. Ми апелюємо до європейців, нарешті зрозуміти, що для України терміново важливо призупинити війну відсіятися, зібрати врожай і нагодувати світ».







«Якщо зараз не зупинити війну, то світовий голод завдасть втрат населенню, зараз під питанням знаходиться близько 800 млн людей, які залежать в тому числі й від українських харчових продуктів. Ми говоримо про голод в певних країнах, особливо, це північ Африки, Єгипет, Лівія, Ближній Схід, Бангладеш. Я думаю, що цей голод почнеться ближче до літа, коли запаси закінчаться» - поділився своїми думками Алекс Ліссітса.

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