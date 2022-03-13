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Війна війною, а посівна по плану. Уряд пообіцяв підтримку аграріям

13 березня, 2022 неділя
23:46
Економіка пшениця

Малі та середні агровиробники з обігом до EUR20 млн на рік у період воєнного стану зможуть отримати безвідсотковий кредит на 6 місяців до 50 млн грн під держгарантію на 80% від його суми для забезпечення посівної.

Про це аграріїв повідомили у Мінагрополітики, інформує Еспресо.TV

"Уряд одноголосно підтримав упровадження механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, - ухвалено постанову "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами.

За розрахунками Мінагрополітики, йдеться про агрокомпанії, які обробляють до 10 тис. га.

Відомство зазначило, що для отримання кредиту суб'єкт підприємництва має бути сільськогосподарським товаровиробником у значенні, наведеному в законі "Про державну підтримку сільського господарства України".

"Заявникам необхідно звертатися до фінансової установи, де вони обслуговувалися!" - зазначило Мінагрополітики.

Як пояснив міністр Роман Лещенко, навесні аграрії завжди потребують додаткового фінансування на період посівної, а після початку війни проблема загострилася через неможливість реалізувати зібраний торік урожай на експорт, оскільки вся портова інфраструктура країни заблокована агресором.

За оцінками Мінагрополітики, загальна потреба у коштах на проведення посівної становить приблизно 100 млрд грн.

Міністерство нагадало, що для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні під час воєнного стану скасовано додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу й дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації.

Крім того, запущено аграрну платформу Мінагрополітики зі збору актуальних потреб аграріїв під посівну в режимі реального часу  створено онлайн-платформу для покращення логістичних маршрутів аграріїв в умовах воєнного стану.

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війна з Росією
кредити
Кабінет міністрів
посівна
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