Війна в Україні матиме суттєві глобальні наслідки, особливо для сусідніх держав, - глава МВФ
Причиною цього стане недостача зернових на світовому ринку, а також обірвані зв'язки між пострадянськими країнами.
Про це в інтерв'ю CBS заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, інформує Еспресо.TV
"Якщо подивитися на загальний обсяг банківських операцій в Росії, то це близько ста двадцяти мільярдів доларів. Не можна назвати це нікчемною величиною, але безумовно цифра не системно значуща… Але війна в Україні має соціальні наслідки для багатьох, багатьох країн через три показники, які вже довели свою ефективність. По-перше, ціни на сировинні товари, енергію, зерно, добрива, метали, вплив на інфляцію і в країнах, де інфляція вже була високою", - зазначила вона.
Окрім цього, війна в Україні означає голод в Африці. Також вона суттєво вплине на сусідні з Росією та Україною, середньоазіатські республіки, Кавказ, Молдову, тому що вони мають торговельні відносини і з Росією, і з Україною більше, ніж з усім іншим світом.
"Через відтік людей хвиля біженців в Європі за масштабами порівнянна з тим, що сталося під час Другої світової війни. Так що там вплив найбільш значний. Крім безпосередніх сусідів, є дві групи країн, які нас дуже турбують. Перша група - це країни, які ще не оговталися від економічної кризи, викликаної COVID. Для них це потрясіння особливо болісне. І друга група країн - це ті, які більше залежать від імпорту енергії з Росії, тому що там вплив на споживання, а також на інфляцію буде більш помітним", - додала Георгієва.
- Нагадаємо, в ООН також попереджають, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
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