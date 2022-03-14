Посівна кампанія 2022 буде найважчою в історії незалежності, проте дефіциту сільгосппродуктів не передбачається, - Львівська ОДА
Посівна кампанія у 2022 році буде найважчою за всю історію незалежності України, але ймовірність дефіциту продуктів сільсько-господарського виробництва є мінімальною
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Він нагадує, що Україна є величезним світовим експортером сільськогосподарської продукції, в першу чергу сировини. Зокрема майже 60% усіх зернових пішло на експорт.
"Проте навіть якщо врожай буде на половину менший, ніж минулого року, цього вистачить для наших нагальних потреб", - запевняє Козицький.
Також за його словами на Львівщині цьогоріч планують збільшити посівну площу на понад тисячу гектарів.
Зокрема Козицький визнає, що посівна у південних регіонах України не пройде в таких обсягах, як минулого року. З цієї причини аграріями було прийнято рішення зосередити роботу на Західній Україні.
- Війна в Україні матиме суттєві глобальні наслідки, особливо для сусідніх держав, - глава МВФ.
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