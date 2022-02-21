"Посіяти паніку, вдатися до ескалації та посилити воєнні дії проти України": Ткаченко назвав мету інформаційних провокацій від РФ

Про це він заявив на брифінгу.



"У мене велике прохання: в ці напружені дні користуйтесь в першу чергу офіційною інформацією. Всі наші офіційні джерела доступні 24/7. Активно реагують на ту чи іншу проблему, тому що інакше ми стаємо заручниками інформаційних провокацій, які розповсюджують росіяни, і їхня мета посіяти паніку і хаос, заплутати світ, і завдяки фейковим приводам вдатися до ескалації і посиленню воєнних дій", - наголосив Олександр Ткаченко.



За його словами, 17 лютого розпочались активні обстрілів і Україна вступила в нову фазу гібридної війни. Це передбачає брехню РФ про Україну росіянам і всьому світу.



Олександр Ткаченко зауважив, що Росія ультимативно огоголошує свої права на українську територію, пострадянський простір і Східну Європу, а також "прозоро натякає" на власну готовність до агресії.



"Російський слід присутній і в кібератаках на державні сайти. Інформаційні ресурси РФ та бойовиків створюють свою картинку війни і запускають свої великі провокації. Російські окупаційні війська здійснюють масовані обстріли українських поселень поруч з лінією розмежування. Не припиняються маніпуляції та бридкі провокації в ОРДЛО, фейкові підриви, в яких звинувачують українську сторону. Записані завчасно відеозвернення окупаційних військ. Їхня мета - завдяки фейкам і маніпуляціям переконати і жителів ОРДЛО, і світ, що Україна готується до наступу, що, безперечно, є повною брехнею", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Олександр Ткаченко закликав українців перевіряти повідомлення на ознаки фейку, користуватися офіційними джерелами інформації, а іноземні ЗМІ попросив "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами".

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