Ткаченко закликав українців перевіряти інформаційні повідомлення, а іноземні ЗМІ "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами"
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко закликав українців перевіряти повідомлення на ознаки фейку, користуватися офіційними джерелами інформації, а іноземні ЗМІ попросив "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами"
Про це він написав у Telegram.
"Перед тим як довіряти - перевіряй. Це має стати правилом для кожного під час читання чи перегляду будь-яких новин та повідомлень. У нинішній час, коли джерел інформації - безліч, складно відсортувати, яка новина правдива, а яка є фейком", - наголосив Олександр Ткаченко.
За словами міністра, це стосується не лише українських чи російських, а й іноземних ЗМІ.
Він наголосив, що новини можуть бути інструментом впливу, джерелом дезінформації, вигідної передусім урядам або спецслужбам власних країн.
"Найсвіжіший приклад - чергова стаття в німецькому Bild, який вже публікував сумнозвісну карту "окупації України". Тепер бачу там нові "лякалки" про табори для незгодних з путінською політикою. Це, звісно, не відповідає дійсності", - пояснив Олександр Ткаченко.
Голова Мінкульту закликав користуватися офіційними джерелами інформації. Зокрема, комунікаціями від Офісу президента, Міноборони, МЗС та МВС, які запевняють, що Україна готова до будь-якого розвитку ситуації, хоча широкомасштабний конфлікт, на думку влади, є малоймовірним.
Міністр попросив українців перевіряти будь-яку інформацію, котра містить ознаки фейку, і додав, що Мінкульт продовжить закликати іноземні ЗМІ "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами та утриматись від поїздок туди з огляду на безпеку".
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