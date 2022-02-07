Ткаченко закликав українців перевіряти інформаційні повідомлення, а іноземні ЗМІ "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами"

Про це він написав у Telegram.



"Перед тим як довіряти - перевіряй. Це має стати правилом для кожного під час читання чи перегляду будь-яких новин та повідомлень. У нинішній час, коли джерел інформації - безліч, складно відсортувати, яка новина правдива, а яка є фейком", - наголосив Олександр Ткаченко.



За словами міністра, це стосується не лише українських чи російських, а й іноземних ЗМІ.



Він наголосив, що новини можуть бути інструментом впливу, джерелом дезінформації, вигідної передусім урядам або спецслужбам власних країн.



"Найсвіжіший приклад - чергова стаття в німецькому Bild, який вже публікував сумнозвісну карту "окупації України". Тепер бачу там нові "лякалки" про табори для незгодних з путінською політикою. Це, звісно, не відповідає дійсності", - пояснив Олександр Ткаченко.



Голова Мінкульту закликав користуватися офіційними джерелами інформації. Зокрема, комунікаціями від Офісу президента, Міноборони, МЗС та МВС, які запевняють, що Україна готова до будь-якого розвитку ситуації, хоча широкомасштабний конфлікт, на думку влади, є малоймовірним.



Міністр попросив українців перевіряти будь-яку інформацію, котра містить ознаки фейку, і додав, що Мінкульт продовжить закликати іноземні ЗМІ "не вважати ОРДЛО ньюзмейкерами та утриматись від поїздок туди з огляду на безпеку".

Нагадаємо, раніше Bild оприлюднив карту ймовірного вторгнення Росії до України у три фази.

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