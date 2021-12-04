Bild оприлюднив карту ймовірного вторгнення Росії до України у три фази

Про це з посиланням на Bild повідомляє LIGA.net.

Експерти видання дійшли висновку, що Росія може спробувати здійснити вторгнення в Україну в три етапи та ставить план-максимум захопити дві третини країни.

Видання також оприлюднило карту вторгнення, яка ґрунтується на оцінках кількох представників НАТО та служб безпеки, які ознайомилися з ймовірними планами нападу.

Очікується, що російська армія наприкінці січня - початку лютого 2022 року одночасно завдасть удару з Криму, через окуповані території на сході, а також з півночі.

За іншою версією, атаки можуть бути здійснені у три етапи, а кожна фаза може бути останньою в операції – залежно від реакції Заходу.





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Фаза 1: Південь

За даними Bild, на першому етапі Росія спробує захопити південь України, щоб забезпечити постачання до Криму та відрізати Україну від моря. Для цього Росія планує використати десантні кораблі, перекинуті з Балтійського моря навесні. З їхньою допомогою танки та війська перекинуть із окупованого Криму на околиці Одеси.

На схід від Одеси, між Фонтанкою та Коблево, РФ планує провести десантну операцію. Тоді російські війська зможуть просунутися на північний схід, повернуть ліворуч і просунуться до Придністров'я, оточивши таким чином Одесу.

На Херсонщині планують провести повітряно-десантні операції спецпризначенців, щоб заблокувати мости через Дніпро.

Російські танкові частини за підтримки військово-морського флоту та авіації можуть просуватися на захід з окупованого Донбасу, а потім розділитися: частина – у Запоріжжі, частина – у бік Криму. Тоді буде захоплено весь південь, і Путін прокладе коридор із Росії до кордону НАТО з Румунією.

Фаза 2: Північний схід

Паралельно з першою фазою авіація та балістичні ракети можуть намагатись послабити військовий потенціал України по всій країні.

Танкові частини Росії можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися у Дніпро та Полтаву. Вони матимуть намір оточувати міста та відключати електрику, газ, відрізати доступ до продуктів. За кілька тижнів після цього росіяни можуть почати "рятувати" мирних жителів, вторгаючись у міста, що капітулюють.

Фаза 3: Київ

Далі Кремль може наступати на Київ – з півночі. Участь білоруського диктатора Олександра Лукашенка у вторгненні поки що під питанням, але якщо Білорусь стане відправною точкою для атак, це буде план Росії щодо оточення Києва з північного сходу та північного заходу.

Російські війська можуть рушити до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати постачання із західних областей України. Тоді можна буде чекати капітуляції Києва та всієї України під тиском Заходу.

Експерти резюмували, якщо такий сценарій буде втілено, Росія може захопити приблизно дві третини України.

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