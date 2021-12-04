Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Bild оприлюднив карту ймовірного вторгнення Росії до України у три фази

Bild оприлюднив карту ймовірного вторгнення Росії до України у три фази

4 грудня, 2021 субота
20:24
війна з Росією Російські військові

Німецьке видання Bild оприлюднило карту можливого вторгнення Росії до України, яке розгортатиметься у три фази

Про це з посиланням на Bild повідомляє LIGA.net. 

Експерти видання дійшли висновку, що Росія може спробувати здійснити вторгнення в Україну в три етапи та ставить план-максимум захопити дві третини країни. 

Видання також оприлюднило карту вторгнення, яка ґрунтується на оцінках кількох представників НАТО та служб безпеки, які ознайомилися з ймовірними планами нападу. 

Очікується, що російська армія наприкінці січня - початку лютого 2022 року одночасно завдасть удару з Криму, через окуповані території на сході, а також з півночі. 

За іншою версією, атаки можуть бути здійснені у три етапи, а кожна фаза може бути останньою в операції – залежно від реакції Заходу.

Інфографіка - Bild

Фаза 1: Південь

За даними Bild, на першому етапі Росія спробує захопити південь України, щоб забезпечити постачання до Криму та відрізати Україну від моря. Для цього Росія планує використати десантні кораблі, перекинуті з Балтійського моря навесні. З їхньою допомогою танки та війська перекинуть із окупованого Криму на околиці Одеси.

На схід від Одеси, між Фонтанкою та Коблево, РФ планує провести десантну операцію. Тоді російські війська зможуть просунутися на північний схід, повернуть ліворуч і просунуться до Придністров'я, оточивши таким чином Одесу.

На Херсонщині планують провести повітряно-десантні операції спецпризначенців, щоб заблокувати мости через Дніпро.

Російські танкові частини за підтримки військово-морського флоту та авіації можуть просуватися на захід з окупованого Донбасу, а потім розділитися: частина – у Запоріжжі, частина – у бік Криму. Тоді буде захоплено весь південь, і Путін прокладе коридор із Росії до кордону НАТО з Румунією.

Фаза 2: Північний схід

Паралельно з першою фазою авіація та балістичні ракети можуть намагатись послабити військовий потенціал України по всій країні.

Танкові частини Росії можуть перейти кордон у Луганській та Харківській областях та просунутися у Дніпро та Полтаву. Вони матимуть намір оточувати міста та відключати електрику, газ, відрізати доступ до продуктів. За кілька тижнів після цього росіяни можуть почати "рятувати" мирних жителів, вторгаючись у міста, що капітулюють.

Фаза 3: Київ

Далі Кремль може наступати на Київ – з півночі. Участь білоруського диктатора Олександра Лукашенка у вторгненні поки що під питанням, але якщо Білорусь стане відправною точкою для атак, це буде план Росії щодо оточення Києва з північного сходу та північного заходу.

Російські війська можуть рушити до лінії Коростень-Умань, щоб відрізати постачання із західних областей України. Тоді можна буде чекати капітуляції Києва та всієї України під тиском Заходу.

Експерти резюмували, якщо такий сценарій буде втілено, Росія може захопити приблизно дві третини України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Путін
російська армія
карта
вторгнення
російська агресія
Bild
вторгнення в Україну
Читайте також:
безвіз-паспорт
3 грудня, 2021 п'ятниця
Визначні заслуги перед Україною або контрактна служба в ЗСУ: з'явився текст законпроєкту про подвійне громадянство
Мірча Луческу
2 грудня, 2021 четвер
"Динамо" розпочало шукати заміну Луческу, - ЗМІ
3 грудня, 2021 п'ятниця
"Відмова від НАТО та зняття питання Криму": політолог назвав можливі передумови для прямих перемовин між РФ та Україною
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.2
    Купівля 27.2
    Продаж 27.45
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
4 грудня
20:46
Шмигаль
Держбюджет на 2021 рік перевиконано на 4,4%, - Шмигаль
19:52
У Польщі невдовзі після затримання поліцією помер українець
19:43
Ексклюзив
Ігор Яковенко
"У Путіна мізерні шанси приєднати ще один шматок України", – Ігор Яковенко
19:24
Хаві
"Барселона" зазнала першої поразки під керівництвом Хаві
19:09
вертоліт Мі-8МТВ.
Білорусь звинуватила українських військових у порушенні повітряного простору
18:51
Дмитро Різник
"Ворскла" зіграла внічию з "Рухом" у матчі з вилученням та нереалізованим пенальті
18:45
Ексклюзив
Метью Брайза
"Путін провокує Україну, щоб мати можливість напасти", – Метью Брайза
18:29
ООС
4 грудня на фронті не зафіксовано жодного обстрілу
18:01
Байден Путін
У Кремлі назвали дату переговорів Путіна та Байдена
17:42
Дмитро Підручний
Біатлон: Україна показала найкращий результат сезону в першій естафеті Кубка світу
17:35
Ексклюзив
Ігор Яковенко
"Є дві речі, які дійсно можуть спричинити війну з Росією", – російський правозахисник Ігор Яковенко
17:21
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому Україна спокійно реагує на загрозу російської агресії
16:51
Вест Гем - Челсі
Команда Ярмоленка сенсаційно перемогла "Челсі" в лондонському дербі
16:36
Ексклюзив
путін
"Путін загрався, в НАТО є консенсус щодо "пекельних" санкцій", – Метью Брайза
16:31
Ексклюзив
путін
Переможної війни для Путіна не буде, оскільки вантажі “200” знищать Росію, - Яковенко
16:20
Ангела Меркель
Меркель оприлюднила останнє відеозвернення у якості канцлера ФРН
15:50
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" розбило "Верес" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
15:37
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви Туреччини
15:24
У Бразилії розпочали нове розслідування через заяви президента-антивакцинатора Болсонару
14:55
Віктор Скрипник
Тренер клубу УПЛ заявив, що відмовився очолити збірну України після Шевченка
14:26
Еммануель Макрон
Франція та кілька країн ЄС відкриють спільну дипломатичну місію в Афганістані, - Макрон
14:05
Юрій Луценко
В ОП не один "кріт", а ціла група таких людей: Луценко про розвідників, Цемаха і "кротоферму" Зеленського
14:03
Людмила Буймістр
"Влада підводить Україну до перемовин з "Газпромом", − нардепка Людмила Буймістр
13:38
Порошенко
Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко
13:19
Денис Пушилін
Медведєв вручив ватажкам бойовиків Пушиліну та Пасічнику партквитки "Єдиної Росії"
12:55
Ентоні Джошуа
Промоутер назвав суму, яку Джошуа вимагатиме за відмову від бою з Усиком
12:30
Володимир Макей (праворуч) та глава МЗС РФ Сергій Лавров
У МЗС Білорусі заявили про загрозу втрати державності через санкції ЄС
12:17
Денис Монастирський
У деяких регіонах України бракує до третини поліцейських, - Монастирський
11:56
Кордон Польщі
Польські прикордонники схопили за посібництво мігрантам двох українців
11:40
Карпати, сніг
У Карпатах температура впала до 20 градусів морозу
11:20
Реджеп Ердоган
Ердоган запропонував Путіну посередництво у переговорах із Зеленським
11:01
Михайло Хміль
"Зеленський не готовий до діалогу з народом", − політик Михайло Хміль
10:51
Омікрон
Новий штам COVID-19 "Омікрон" виявлено у 38 країнах, - ВООЗ
10:28
Олександр Абраменко
Україна здобула першу в сезоні медаль Кубка світу з фристайлу
10:12
вакцина
В Україні за добу вакцинували від коронавірусу 216 129 людей
09:47
Справа "вагнерівців"
Розвідникам, причетним до спецоперації з "вагнерівцями", погрожували кримінальним переслідуванням з Офісу президента, - полковник СБУ Червинський
09:18
Оксана Маркарова
Київ запропонував союзникам широкий пакет для стримування РФ, - Маркарова
08:55
ожеледиця сніг дорога
В Україні через негоду знеструмлено 130 населених пунктів
08:24
коронавірус
В Україні зафіксовано 13 206 нових випадків захворювання на коронавірус, 436 людей померло
08:12
Ентоні Блінкен
Байден заявить Путіну про рішучість США захищати територіальну цілісність України, - Блінкен
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV