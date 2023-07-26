Посли ЄС погодили введення додаткових санкцій щодо Білорусі

Про це йдеться у twitter Головування Іспанії в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС домовилися про введення обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та через причетність Білорусі до російської агресії проти України. Заходи включають санкції проти фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що санкції стосуватимуться авіації та товарів подвійного призначення. Він також наголосив, що не буде ніяких послаблень для білоруських калійних добрив, проте, за словами журналіста, це питання можуть переглянути восени.