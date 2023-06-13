США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у зверненні президента США Джо Байдена до конгресу.

Через це американський лідер вирішив продовжити дію раніше оголошених санкцій проти Білорусі ще на рік.

У Білому домі зазначили, що розділи закону про національні надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення дії положення в країні (наприклад, введені США санкції щодо Білорусі), якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі та не передає конгресу повідомлення, що таке положення має залишатися чинним.

"Відповідно до цього положення я направив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан в Республіці Білорусь, оголошений відповідно до указу № 13405 від 16 червня 2006 р., дія якого була розширена відповідно до указу № 14038 від 9 серпня 2021 року, діятиме і після 16 червня 2023 року", - йдеться у заяві Байдена.

Зазначимо, що термін дії обмежень мав завершитися 16 червня.

Крім того, урядовці США продовжив санкції проти білоруської авіакомпанії Belavia ще на 180 днів. Вони були введені 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. 13 грудня 2022 року їх продовжили на пів року.

Санкції Америки проти Білорусі

Свого часу США запровадили санкційні обмеження щодо Білорусі на тлі репресій у країні та підтримки режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Росії у її повномасштабній війні проти України.

Ще у після "виборів" 2020 року Америка ввела обмеження проти Білорусі через незаконну і репресивну діяльність влади в Білорусі, пов'язану з фальсифікацією президентських виборів, а також ліквідацію політичної опозиції. У червні 2022 року Байден продовжив ці санкції проти країни.

У серпні того ж року американці оголосили про введення санкцій проти ста високопоставлених посадовців режиму в Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці, переслідування й репресій усіх, хто виступає за право на основні свободи.

У березні 2023 року міністерство фінансів США розширило санкції щодо Білорусі: обмеження застосували проти трьох юридичних і дев'ятьох фізичних осіб та літака Олександра Лукашенка.