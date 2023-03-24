Мінфін США розширив санкції щодо Білорусі: до списку додали літак Лукашенка, 3 юридичних та 9 фізичних осіб
Міністерство фінансів США розширило санкції щодо Білорусі: застосовано обмеження проти трьох юридичних і дев'ятьох фізичних осіб та літака Олександра Лукашенка
Про це мовиться на сайті міністерства фінансів США.
Американський мінфін запровадив санкції проти Білоруського автомобільного заводу, Мінського автомобільного заводу та ЦВК РБ.
Зокрема під обмеження потрапили директор БелАЗу Сергій Никифорович, керівник МАЗу Валерій Іванкович та семеро членів ЦВК Білорусі. Також санкції введено проти літака, яким користується самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
"Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001PA та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок", - пояснили в установі.
"Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових посадових осіб для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресивні дії проти білоруського народу", - заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
- Нагадаємо, посадовці США і ЄС провели зустріч з керівниками компаній галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії РФ.
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