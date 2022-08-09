США ввели санкції проти сотні топ-чиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці
США оголосили про введення санкцій проти ста високопоставлених посадовців режиму в Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці, переслідування й репресій усіх, хто виступає за право на основні свободи
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.
"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій за участь у підриві, завданні шкоди демократичним інституціям або перешкоджанні демократичному переходу в Білорусі", - йдеться в заяві.
Окрім цього, в оголошеному списку позначені, зокрема, високопоставлені посадовці адміністрації президента, МВС, КДБ, центральної виборчої комісії, генпрокуратури, головного апарату слідчого комітету, мінтрансзв’язку, головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
Під санкції також потрапили чиновники держтелерадіокомпанії "Белтелерадіо", другої національної телестанції, а також представники командування ВПС і ППО республіки. У списку також опинилися члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів.
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У заяві наголошується, що зазначені особи були причетні до тортур, насильницького арешту мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Крім того, з їх допомогою вибивалися вимушені зізнання, чинилися фальсифікації виборів, виносилися політично мотивовані вироки політв’язням.
На іншому рівні відраховувалися студенти за участь у мирних акціях протесту, викривлялися закони й права на основні свободи, мали місце акти транснаціональних репресій.
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