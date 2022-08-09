США ввели санкції проти сотні топ-чиновників Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій за участь у підриві, завданні шкоди демократичним інституціям або перешкоджанні демократичному переходу в Білорусі", - йдеться в заяві.

Окрім цього, в оголошеному списку позначені, зокрема, високопоставлені посадовці адміністрації президента, МВС, КДБ, центральної виборчої комісії, генпрокуратури, головного апарату слідчого комітету, мінтрансзв’язку, головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Під санкції також потрапили чиновники держтелерадіокомпанії "Белтелерадіо", другої національної телестанції, а також представники командування ВПС і ППО республіки. У списку також опинилися члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів.

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У заяві наголошується, що зазначені особи були причетні до тортур, насильницького арешту мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Крім того, з їх допомогою вибивалися вимушені зізнання, чинилися фальсифікації виборів, виносилися політично мотивовані вироки політв’язням.

На іншому рівні відраховувалися студенти за участь у мирних акціях протесту, викривлялися закони й права на основні свободи, мали місце акти транснаціональних репресій.

5 липня студентку Могильовського державного університету імені А. А. Кулешова Дануту Передню визнали "терористкою" та приговорили до 6,5 року тюрми загального режиму.

9 серпня Білорусь заявила про початок навчань ВПС і ППО зі стрільбами.

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