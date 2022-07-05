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Головна Новини У Білорусі студентку засудили на 6,5 рокув тюрми за антивоєнний репост

У Білорусі студентку засудили на 6,5 рокув тюрми за антивоєнний репост

5 липня, 2022 вiвторок
21:24
Новини

Студентку Могильовського державного університету імені А. А. Кулешова Дануту Передню визнали "терористкою" та приговорили до 6,5 років тюрми загального режиму

Про це повідомив Telegram канал MAYDAY.TEAM.

Зазначається, що студентка 27 лютого репостнула в один із могильовських чатів текст, у якому у різкій формі критикувалися дії Путіна та Лукашенка. Окрім цього, там був заклик до початку вуличних виступів та констатація факту відсутності перспектив білоруської армії в разі її прямого вступу у війну.

10 червня Комітет державної безпеки вніс Дануту Передню до списку "осіб, причетних до терористичної діяльності".

1 липня суд Кіровського району засудив її за участь в діях, які були спрямованих на заподіяння шкоди національним інтересам Республіки Білорусь та образу Лукашенка до 6,5 років ув'язнення.

Передня була студенткою-відмінницею і мала лише позитивні характеристики від педагогів та це не вберегло її від того, що одразу після порушення кримінальної справи, її було відраховано. 

  • Нагадаємо, що 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі загрози з боку білоруської армії для України не існує.

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