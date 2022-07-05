Про це повідомив Telegram канал MAYDAY.TEAM.

Зазначається, що студентка 27 лютого репостнула в один із могильовських чатів текст, у якому у різкій формі критикувалися дії Путіна та Лукашенка. Окрім цього, там був заклик до початку вуличних виступів та констатація факту відсутності перспектив білоруської армії в разі її прямого вступу у війну.

10 червня Комітет державної безпеки вніс Дануту Передню до списку "осіб, причетних до терористичної діяльності".

1 липня суд Кіровського району засудив її за участь в діях, які були спрямованих на заподіяння шкоди національним інтересам Республіки Білорусь та образу Лукашенка до 6,5 років ув'язнення.

Передня була студенткою-відмінницею і мала лише позитивні характеристики від педагогів та це не вберегло її від того, що одразу після порушення кримінальної справи, її було відраховано.

Нагадаємо, що 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі загрози з боку білоруської армії для України не існує.

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