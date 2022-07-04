English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У розвідці пояснили, чому загрози від білоруської армії для України зараз не існує

У розвідці пояснили, чому загрози від білоруської армії для України зараз не існує

4 липня, 2022 понедiлок
12:40
війна з Росією білоруські військові

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наразі загрози з боку білоруської армії для України не існує

Про це Буданов розповів у інтерв'ю РБК-Україна.  

За його словами, наразі в Білорусі перебуває мізерна кількість російських військових, а загрози з боку білоруської армії, яка зараз проводить мобілізаційні навчання на кордоні з Україною, він не бачить ні зараз, ні в найближчій перспективі.  

"Російських військ взагалі мізерна кількість, абсолютно мізерна… Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує. В найближчій перспективі її не буде. Щойно вона з'явиться, повірте, ми будемо майже в ту ж мить про це знати", - запевнив Буданов. 

  • 2 липня, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. Після цього підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.
  • 3 липня Олександр Лукашенко сказав, що в межах союзної держави Росії та Білорусі створена й діє "єдина армія". Президент України Володимир Зеленський назвав його слова небезпечним сигналом "передовсім для білоруського народу". 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
Міністерство оборони
російська армія
ГУР
Кирило Буданов
Читайте також:
3 липня, 2022 неділя
Ракетними ударами Путін хоче досягти, щоб сам український народ змусив українське керівництво підписати капітуляцію, – Піонтковський
Дмитро Ярош
3 липня, 2022 неділя
"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
Гаррі Каспаров
2 липня, 2022 субота
Лукашенко нападе на Україну. Рахунок пішов на дні, - Каспаров
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.19
  • EUR
    Купівля 35.74
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 липня
12:34
СБУ, затримання
СБУ знешкодила російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ на Півдні України
12:21
Ексклюзив
ЗСУ кулемет
Понад 70 "бандеромобілів" вже відправили на Схід, - волонтер Гапачило
12:19
Наслідки ракетного удару по Харкову
Російські війська вдарили ракетами по школі у Харкові
12:15
Папа Римський
Папа Римський оголосив про намір відвідати Москву та Київ
12:15
Ексклюзив
Ірпінь
На відновлення інфраструктури України потрібно понад $1 трлн. Розраховуємо на репарації та заморожені активи Росії, - Немчінов
12:13
Ексклюзив
Віталій Портников
Колишній Радянський Союз – справжнє мінне поле
12:02
Ексклюзив
Поки триватиме війна, демографічна криза в Україні поглиблюватиметься, - політичний аналітик Сухарина
11:50
Узбекистан, Каракалпакстан, протести
Узбекистан пішов на поступки після масових протестів щодо суверенітету в Каракалпакстані
11:49
Дія
Пенсійним посвідченням та е-посвідкою незабаром можна буде скористатися через "Дію"
11:36
Ексклюзив
Військова повістка
Вручення повісток до військкомату біля церков є цілком законним, - юрист Дубов
11:22
євро
Курс валют 4 липня: євро підскочив у ціні
11:11
Народні збори Болгарії
Росія платить €2 тис. публічним діячам у Болгарії за поширення пропаганди, - болгарські спецслужби
11:00
Ліз Трасс
Британія готова передати заморожені російські активи Україні, - The Guardian
10:44
Ексклюзив
Андреас Умланд
Зниження цін на російську нафту значно скоротить бюджет Путіна на війну проти України, - аналітик Умланд
10:37
Мурал у Празі, присвячений Україні
Через збройну агресію Росії в Україні загинуло 345 дітей
10:32
Олаф Шольц
Шольц відповів на звинувачення у недостатній військовій допомозі Україні
10:05
путін путлер
Розвідка розкрила два варіанти, за яких впаде режим Путіна в Росії
09:50
Міни в Чорному морі
На Одещині затримали кількох людей, яких підозрюють у причетності до російських диверсійно-розвідувальних груп
09:40
Інфографіка
РФ втратила
Росія за добу втратила 230 військових, 10 бронемашин, 5 танків і 3 артсистеми, - Генштаб ЗСУ
09:30
окупанти рф
Британська розвідка назвала наступну мету Росії після захоплення Лисичанська
09:26
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Звільнення території Херсонщини по правому березі Дніпра цілком реальне завдання для ЗСУ, - Згурець
09:18
фейк, фейки
США і Туреччина переправляють бойовиків "Ісламської держави" в Україну, а Британія краде активи росіян: нові фейки від РФ
09:17
Дніпропетровщина
Росіяни гатили по двох громадах на Дніпропетровщині: дитсадок залишився без вікон
09:02
Херсонська область
Росія розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях, - Буданов
08:36
Ексклюзив
окупанти танк
Ворог концентрує сили для штурму Словʼянська та Бахмута, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
08:31
Кирило Буданов
Очільник розвідки Буданов розповів, коли чекати на перший перелам у війні з Росією
08:17
боєприпаси
Окупанти перемістили 17 вагонів з боєприпасами на залізничну станцію "Каланчак" на Херсонщині
07:38
окупанти танк
Росіяни намагаються встановити контроль над Богородичним і Долиною, а також форсували Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ
07:03
На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі
На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі й постраждалі
06:38
окупанти
ISW: За захоплення Лисичанська відповідали два військових командира РФ: що це значить для Путіна
06:08
корабель рф
Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном
05:50
Знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів на Миколаївщині та ліквідували майже 50 окупантів, - ОК "Південь"
02:11
На фото українські біженці у Франції
Франція прихистила понад 100 тис. українських біженців
01:35
На фото працівники, які прибули на місце події
"Є кілька загиблих": у Копенгагені сталася стрілянина
01:07
Урядовий літак Росії
Російські дипломати залишили Болгарію після погроз Москви розірвати відносини
00:26
На фото наслідки обстрілів на Сумщині
Впродовж дня росіяни випустили по Сумщині понад 230 мін та снарядів
00:02
На фото наслідки обстрілів на Донеччині
За день на Донеччині загинуло щонайменше 7 людей
2022, неділя
3 липня
23:41
На фото людина, що працює за комп'ютером
Twitter та YouTube британської армії зламали хакери
23:38
Дмитро Ярош
"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
23:21
Аналітика
Сергій Згурець
Наступні рубежі ЗСУ після Лисичанська складні для пробиття армією РФ. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV