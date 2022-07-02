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Головна війна з Росією "Ви повністю під ударом". Лукашенко каже, що навів ракети на столиці сусідніх держав

"Ви повністю під ударом". Лукашенко каже, що навів ракети на столиці сусідніх держав

2 липня, 2022 субота
21:03
війна з Росією Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко стверджує, що на столиці України та держав Заходу ним наведено ракети підконтрольних йому збройних сил

Про це політик заявив сьогодні, 2 липня 2022 року. Відповідну інформацію оприлюднено на його офіційному сайті.

"Теж хочу вам заздалегідь сказати, щоб ви потім не ахали й не охали. Тепло, спекотно навіть - усі розслабилися, усім добре. Хлібчик є, інші продукти харчування, одяг. Хай навіть подорожчали, але все є. І наші білоруси, як завжди , розслабилися. Ми військові люди і знаємо, що нам робити. Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною віддано наказ підрозділам Збройних Сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях з усіма відповідними наслідками", - сказав Лукашенко.

Перед цим він звинуватив ЗСУ у нібито пуску ракет з території України по Білорусі "три дні тому".

"Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводі, по аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресту, відповідь буде миттєва. Миттєва просто, в одну секунду! Чим відповісти у нас є. І не тільки тим, про що ми говорили нещодавно з президентом Росії (мова йшла про ядерну зброю - ред). Я до цього давно готувався. Пам'ятайте, я вам казав: "Полонези", ракетне виробництво та інше. Ви повністю знаходитесь під ударом цих ракет. І я не дивитимусь, хто там в офісах чи в палацах сидить. Відповідатимемо жорстко і рішуче!" - наголосив Олександр Лукашенко.

  • Міста Гомель, Мозир, Лунинець розташовано вздовж кордону Білорусі з Україною. Брест фактично межує з Польщею.
  • З сусідніх держав Лукашенко найчастіше озвучує претензії Україні, Польші та Литві. У литовській столиці Вільнюсі, нагадаємо, розміщено офіс білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, головної опонентки Олександра Лукашенка на президентських виборах 2020 року.
  • Білоруські рятувальники та військові своєю чергою тренуються долати наслідки "підриву нафтобази ворожим безпілотним літальним апаратом".

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Україна
Польща
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
ядерна зброя
ракетний удар
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