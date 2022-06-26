"Буде зімітовано підрив нафтобази". Білоруський ОМОН та рятувальників готують до терактів

Про це передає білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

"27 червня у селищі Світлий Гай відбудуться тактико-спеціальні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру. У заході візьмуть участь органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, а також МВС, збройні сили Білорусі. У навчаннях від МНС буде задіяно 215 осіб", - повідомили у МНС Республіки Білорусь.

Відпрацьовуватимуть елементи учасники навчань на 11 майданчиках. Наприклад, на одному із майданчиків буде відпрацьовано "затримання диверсійної групи".

"Свої сили перевірить ОМОН УВС Мінського облвиконкому. Також дії у разі виникнення пожежі у трансформаторній підстанції відпрацюють підрозділи з надзвичайних ситуацій", - зазначає БЕЛТА.

Окремо наголошується на відпрацюванні "ліквідації наслідків авіаційної терористичної пригоди" та звільнення заручників.

"На тактико-спеціальних навчаннях опрацюють дії під час проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків НС із наявністю небезпечних хімічних речовин на залізничному транспорті. Буде зімітовано підрив нафтобази ворожим безпілотним літальним апаратом. Підрозділи з надзвичайних ситуацій загасять умовну пожежу у резервуарному парку зберігання світлих нафтопродуктів", - кажуть білоруські надзвичайники.

Як заявляють в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російська ДРГ планує теракт у житлових кварталах білоруського міста Мозира, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Діятимуть найманці з контрольованих контрольованих Пригожиним і Шойгу російських ПВК, а подано це буде як "помста" з боку українців.

У Мозирі, слід зазначити, також розташовано нафтопереробний завод.

За даними заступника голови СБУ у 2014-2015 роках генерал-майора Віктора Ягуна, у Мозирі вже паніка. В місті формують добровільні народні дружини, що мають ходити й шукати імовірних диверсантів.

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