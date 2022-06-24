English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія готує теракти в Білорусі, аби втягнути її у війну з Україною, - розвідка

Росія готує теракти в Білорусі, аби втягнути її у війну з Україною, - розвідка

24 червня, 2022 п'ятниця
16:19
війна з Росією теракт

РФ готує провокації. Російська ДРГ планує теракт у житлових кварталах Мозира, щоб втягнути Білорусь у війну проти України

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - йдеться в повідомленні.

Російські зловмисники планують декілька терактів у Білорусі. Використають "сценарій", як під час розпалювання війни в Чечні: "Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".

ГРУ РФ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському нафтопереробному заводу, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах, лікарнях та школах.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для Лукашенка так званий казуc беллі. Тобто формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря", - додали в ГУР.

  • Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі у Москві зі білоруським колегою Віктором Хреніним заявив, що Росії та Білорусі потрібно вживати термінових заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави.
  • Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 23 червня заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок.
  • 22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.
  • Тоді ж очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.
  • Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.
  • Цього ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
теракт
ГУР
Читайте також:
Вадим Зімін з "ядерним чемоданом" Путіна
22 червня, 2022 середа
Охоронця Путіна, який носив чемодан з "ядерною кнопкою", важко поранено, - Mirror
мавпяча віспа
24 червня, 2022 п'ятниця
Науковці з'ясували походження мавпячої віспи, - NYT
путін путлер
21 червня, 2022 вiвторок
"Ситуація виходить з-під контролю": восени на РФ можуть чекати події, аналогічні з переворотом 1917 року, - російський політолог
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.37
    Купівля 34.37
    Продаж 35.11
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
25 червня
10:08
На Харківщині за добу росіяни вбили щонайменше одну людину, поранили ще 9
09:50
Сердюков
У Росії позбулися посад кілька ключових генералів, - британська розвідка
09:45
Ексклюзив
нацгвардієць Віталій Мерінов
Герої України: нацгвардієць Віталій Мерінов – від тренера боксу до досвідченого захисника
09:37
Із Луганщини 24 червня евакуювали 17 цивільних
09:27
Єнс Столтенберг
Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг
09:16
діти війна
В Україні 339 дітей загинуло й понад 611 дістали поранень за час повномасштабного вторгнення РФ
09:10
Оновлено
Росіяни обстріляли Десну – селище на Чернігівщині, в якому через обстріл у травні загинуло 87 військових
08:54
ракетний удар обстріл воронка
Ворог випустив 24 ракети по околицях Житомира
08:48
На Луганщині росіяни за добу вбили чоловіка й обстріляли заводи
08:30
Стрілянина в Осло
В Осло сталася стрілянина у нічному клубі, є загиблі та поранені
08:22
Зеленодольська громада, Криворізький район
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранено жінку
08:10
долар
Курс валют на сьогодні: вартість долара і євро в Україні
08:00
Інтерв’ю
Володимир В'ятрович
Володимир В’ятрович: Путін знищує "русскій мір" в Україні
07:30
На фото Збройні сили України
Росіяни намагаються заблокувати Лисичанськ з півдня, українські воїни зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ
07:07
У Миколаєві пролунали вибухи
06:44
літак рф
Російські літаки завдали масованого ракетного удару по Україні з території Білорусі, - ЗМІ
06:22
САУ Caesar
Франція спростувала інформацію про захоплення САУ Caesar росіянами
05:28
корабль із зерном
У Румунії кажуть, що не будуть транспортувати українське зерно, коли зберуть власний урожай
04:50
Херсонська область
ЗСУ ведуть контрнаступ на Херсонщині, в область прибув керівник Росгвардії Золотов – ISW
04:29
Лукашенко
"Просимо перенести російський досвід та практики на білоруську землю": Лукашенко в Росії згадав про СРСР і анонсував розмову з Путіним про серйозні проблеми
03:52
На фото український захисник та військове озброєння
Росіяни провалили наступ біля Ізюма та Слов'янська, тепер спробують зосередитися на оточенні Лисичанська – ISW
03:25
Starbucks, Tesla, Netflix та інші компанії готові покривати витрати співробітниць на поїздки для аборту
02:48
На Харківщині мер, який закликав не чинити опору окупантам, повернувся до роботи
02:22
На фото захисник України
На південному фронті ЗСУ за добу знищили 46 окупантів, танки та іншу техніку
01:56
Південноукраїнська АЕС
Україна готова постачати в Німеччину електроенергію зі своїх АЕС, аби допомогти Берліну впоратися з енергетичною кризою
01:27
ракетні системи США
Стало відомо, коли Україна отримає чергову партію американських систем залпового вогню HIMARS
00:55
ООН
В ООН розкритикували рішення Верховного суду США про скасування права на аборти
00:50
Mike Pompeo
"Дії Росії – це спланований геноцид": ексдержсекретар США Помпео закликав надати Україні танки "Амбрамс" і системи "Патріот"
00:45
Американський бойовий катер Mark ІV
США передадуть Україні 18 катерів – журналіст Джек Детч
00:35
Віталій Буяльський (у світлій формі)
"Динамо" не відпустило ключового футболіста в США
00:31
Ентоні Блінкен
За яким правом Росія вимагає інспекції українських кораблів? Блінкен висловився про морську блокаду України
00:24
Росіяни забрали прапори Польщі з меморіалу на місці розстрілів у Катині
00:19
Голова СБУ Іван Баканов
Зеленський хоче змінити Баканова на посаді очільника СБУ, - Politico
00:05
Українська армія ЗСУ
Росія намагається перешкодити постачанням зброї в Україну, але безсила, - СNBC
2022, п'ятниця
24 червня
23:40
"Реал" - "Шериф"
УЄФА заборонив грати міжнародні матчі в Придністров’ї
23:36
На фото Володимир Зеленський
Не зупинимось – візьмемо свій Еверест, — Зеленський про виконання умов для членства в ЄС
23:20
Олімпіада-2022 Церемонія закриття
Олімпіада-2026: в програму зимових Ігор увійшло 8 нових дисциплін
23:16
Буча після звільнення, Київщина
Росіяни вбили 1338 цивільних мешканців Київщини, - очільник ОВА Кулеба
23:15
Зруйнований росіянами Маріуполь
У Маріуполі окупанти будують лікарню з величезним моргом, - депутат міськради
23:01
експорт продовольства зерно порт
Від лютого Україна змогла експортувати лише 4 млн тонн зерна, ще 18 – чекають на елеваторах, - Мінагрополітики
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV