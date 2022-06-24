Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу", - йдеться в повідомленні.

Російські зловмисники планують декілька терактів у Білорусі. Використають "сценарій", як під час розпалювання війни в Чечні: "Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".



ГРУ РФ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському нафтопереробному заводу, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах, лікарнях та школах.

"Це, на думку кремлівських кураторів "спецоперації", створить для Лукашенка так званий казуc беллі. Тобто формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря", - додали в ГУР.

Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі у Москві зі білоруським колегою Віктором Хреніним заявив, що Росії та Білорусі потрібно вживати термінових заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу 23 червня заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок.

22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Тоді ж очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.

Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.

Цього ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

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