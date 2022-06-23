Шойгу занепокоївся зміцненням обороноздатності Росії та Білорусі
Голова Міноборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі у Москві зі білоруським колегою Віктором Хреніним заявив, що Росії та Білорусі потрібно вживати термінових заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави
Про це інформують на сайті "Медуза".
"Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави, підвищення боєздатності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи протиповітряної оборони", - сказав Шойгу.
Російський міністр додав - РФ готова надавати "будь-яку підтримку білоруським друзям".
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, 23 червня, заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок.
- 22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.
- Тоді ж очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.
- Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.
- Цього ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.
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