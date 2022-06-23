Про це інформують на сайті "Медуза".

"Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави, підвищення боєздатності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи протиповітряної оборони", - сказав Шойгу.

Російський міністр додав - РФ готова надавати "будь-яку підтримку білоруським друзям".

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, 23 червня, заявив, що розконсервовану техніку в Білорусі можуть перекинути на Донецький напрямок.

22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Тоді ж очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.

Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.

Цього ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

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