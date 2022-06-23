Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб Збройних Сил України.

"В Білорусі розконсервують техніку. Не виключено, що саме цю техніку вони нададуть на Донецький напрямок. Крім того, на аеродромі Зябрівка наразі відбувається будівництво військової інфраструктури, що дає підстави вважати, що ця територія стане місцем розміщення російської техніки та військ", – сказав Громов.

На Харківському напрямку рашисти зосереджують зусилля на недопущенні виходу ЗСУ в тил окупантів, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог розвідував із повітря ситуацію поблизу населених пунктів Байрак та Рубіжне.

"На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку", – додав бригадний генерал.

На Донецькому напрямку противник основні сили зосереджує на контролі над Сєверодонецьком.

22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Тоді ж очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.

Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.

Цього ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

Нагадаємо, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Власенко розповів, що станом на 22 червня російські окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк

А 21 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти захопили селище Тошківка Сєверодонецького району, поблизу траси Лисичанськ - Первомайськ.

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